VfB Stuttgart: Happy End im Undav-Poker – wie die Verhandlungen mit Brighton liefen

12 Deniz Undav stürmt auch in der kommenden Saison für den VfB. Günstig war der Transfer aber nicht. In der Bildergalerie sehen Sie die teuersten Verpflichtungen der Stuttgarter. Foto: Pressefoto Baumann

Hinter dem VfB liegt ein regelrechter Verhandlungsmarathon. Was Brighton ursprünglich für Deniz Undav forderte und unter welchen Voraussetzungen nun Boni fällig werden.









Kaum ein Thema hat den VfB Stuttgart zuletzt mehr beschäftigt als die Personalie Deniz Undav. Kommt der Stürmer zurück oder bleibt er in England? Wann herrscht Klarheit? Die Fragen begleiteten einen wochenlangen Poker, der nun zu einem Ende gekommen ist. Zu einem positiven aus VfB-Sicht: Der 28-jährige Publikumsliebling wird fest verpflichtet – und unterschreibt in Bad Cannstatt einen bis 2027 datierten Vertrag, nachdem er in der vergangenen Saison vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion ausgeliehen gewesen war.