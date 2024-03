VfB Stuttgart: Hansi Müller: Angelo Stiller in Zukunft Kandidat für DFB-Elf

1 Angelo Stiller spielt eine starke Saison im Dress des VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Europameister von 1980 geht davon aus, dass Bundestrainer Nagelsmann neben Stuttgarts Kapitän Anton drei weitere Profis für die EM-Tests nominiert. Auch Angelo Stiller hätte in Zukunft Chancen.









Der frühere Fußball-Europameister Hansi Müller kann sich vorstellen, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Testländerspiele gleich vier Profis des VfB Stuttgart in seinen Kader beruft. „Ich wäre überrascht, wenn er Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt für die Abwehr nicht nominieren würde“, sagte der ehemalige VfB-Regisseur der Deutschen Press-Agentur. „Die spielen so gut und konstant, an ihnen sollte eigentlich kein Weg vorbeiführen.“