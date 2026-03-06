VfB Stuttgart: „Haben gute Prozesse“ – so blickt Hoeneß auf Ernährung und Diagnostik

Der VfB steht vor weiteren herausfordernden Wochen. Daher rücken Themen wie Belastungssteuerung, Leistungsdiagnostik und Ernährung mehr in den Fokus, als sie es sowieso schon sind.
„Es geht so langsam in die Crunchtime der Saison“, sagte Sebastian Hoeneß vor dem Duell des VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker). Denn der VfB-Cheftrainer kennt den Spielplan aus dem Effeff. Also weiß er genau, dass für seine Mannschaft noch fünf Spiele in gut zwei Wochen bis zur Länderspielunterbrechung anstehen. Und auch, dass – einen Erfolg gegen den FC Porto im Achtelfinale der Europa League vorausgesetzt – danach bis auf Weiteres eine englische Woche die nächste jagt.