Die Stuttgarter machen im wichtigen Medienranking mindestens einen Platz gut – und können am letzten Spieltag weiter klettern. Ein Blick auf die Summen und die Konstellation.
Naht das Saisonende, intensivieren sich immer auch die tabellarischen Rechenspiele. Der VfB Stuttgart bildet da keine Ausnahme. Während hinter der Qualifikation für die Champions League vor dem letzten Spieltag noch ein Fragezeichen steht, ist eine andere Entscheidung bereits gefallen: Im wichtigen Medienranking werden die Stuttgarter mindestens einen Platz klettern und damit zusätzliche Millionen-Einnahmen verbuchen.