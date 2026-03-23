VfB Stuttgart: Großes Lob vom Trainer – warum der VfB klar auf Kurs Königsklasse ist

Der VfB Stuttgart hat die Dreifachbelastung in dieser Saison sehr gut gemeistert und hat mit dem Sieg in Augsburg seine Ausgangslage vor dem Saisonendspurt klar verbessert.
Mit gängigen Analysesätzen à la „Wir sind gut ins Spiel gekommen“ wollte sich Sebastian Hoeneß am Sonntagabend in Augsburg nicht lange aufhalten. Etwas anderes sollte schnell in den Mittelpunkt gerückt werden. Das war dem Trainer des VfB Stuttgart wichtig. „Ich möchte“, sagte Hoeneß, „meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen.“