VfB Stuttgart: Großes Lob vom Trainer – warum der VfB klar auf Kurs Königsklasse ist

Der VfB Stuttgart hat die Dreifachbelastung in dieser Saison sehr gut gemeistert und hat mit dem Sieg in Augsburg seine Ausgangslage vor dem Saisonendspurt klar verbessert.

Mit gängigen Analysesätzen à la „Wir sind gut ins Spiel gekommen“ wollte sich Sebastian Hoeneß am Sonntagabend in Augsburg nicht lange aufhalten. Etwas anderes sollte schnell in den Mittelpunkt gerückt werden. Das war dem Trainer des VfB Stuttgart wichtig. „Ich möchte“, sagte Hoeneß, „meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen.“

Das war jetzt nicht die allergrößte Überraschung, schließlich hatte eben diese Mannschaft zuvor dem FC Augsburg beim 5:2-Auswärtssieg kaum Chancen gelassen, selbst einen Erfolg anzupeilen. Sondern führte durch die Treffer von Deniz Undav, Tiago Tomas und Nikolas Nartey schon zur Pause mit 3:0. Und legte danach immer dann nach, wenn die Gastgeber etwas Hoffnung schöpften. Durch erneut Deniz Undav und Ermedin Demirovic. Sebastian Hoeneß wollte sein Kompliment dennoch etwas größer gefasst wissen.

Die etwas mehr als 90 Minuten in der WWK-Arena haben den Coach nämlich deshalb besonders beeindruckt, weil die Rahmenbedingungen auch einen eher müden Auftritt zumindest hätten erklären können. Am späten Donnerstagabend hatte der VfB noch in Porto gespielt, reiste erst am Freitag zurück nach Stuttgart. Zu den körperlichen Belastungen („Ein intensives Spiel“) kam die Enttäuschung über das Aus im Achtelfinale der Europa League („Wir waren geknickt“). „Dann so aufzutreten“, sagte Hoeneß, „war beachtlich.“ Passte aber ins Bild der Spielzeit 2025/2026.

Zwölf Spiele hat der VfB Stuttgart in dieser Saison in der Europa League bestritten, hatte danach jeweils wenig Zeit, sich auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga vorzubereiten. Dennoch gelangen direkt im Anschluss an diese internationalen Auftritte in der Bundesliga zehn Siege und ein Unentschieden. Macht: 31 von 36 möglichen Punkten – und eine enorme Entwicklung gegenüber dem vergangenen Jahr.

Da hatte der VfB bis zum Ende der Ligaphase in der Champions League schon vier Punkte weniger gesammelt als in dieser Saison zum Ende der Ligaspiele in der Europa League. Und nach dem Aus in der Königsklasse gewann das Team von den folgenden acht Bundesligapartien nur noch eine. „Da sind wir in ein Loch gefallen“, erinnerte sich am Sonntag der Stürmer Deniz Undav. Dass in dieser Saison einiges anders gelaufen ist, „spricht für die Mannschaft“, sagte der Trainer Sebastian Hoeneß. Und Fabian Wohlgemuth erklärte: „Mehr als noch im vergangenen Jahr ist die Mannschaft in der Lage, konstant am eigenen Leistungslimit zu agieren.“ Womit auch die Kaderplanung des Sportvorstands zu tun hat.

Denn der Trainer konnte immer wieder zwischen Donnerstag und Sonntag sein Team verändern, ohne dass es zu massiven Leistungsschwankungen gekommen wäre. „In der Breite“, analysierte der Stürmer Deniz Undav, „haben wir in dieser Saison einen besseren Kader.“ Dazu kommen die Erfahrungswerte mit dem damals für viele noch neuen Rhythmus. Der Lohn lässt sich an der Tabelle ablesen.

15 Punkte Vorsprung auf Rang sieben

Nach 27 Partien ist der VfB Stuttgart mit 53 Punkten Dritter. Nur vier mehr waren es zum gleichen Zeitpunkt der Saison 2023/2024 – als die Weiß-Roten am Ende Vizemeister wurden und in die Champions League eingezogen sind. Die Königsklasse ist auch nun das Ziel. „Jeder möchte in der Champions League spielen“, sagte Undav stellvertretend für seine Kollegen. Und die Chancen stehen auch besonders gut.

Bei 15 Punkten Vorsprung auf Rang sieben ist im Grunde schon klar, dass der VfB 2026/2027 wieder international spielen wird. Sieben Zähler Vorsprung haben die Stuttgarter auf Rang sechs – weshalb es eher unwahrscheinlich ist, dass der VfB in der kommenden Saison in der Conference League antritt. Bleiben wieder die Europa Legaue (als Fünfter oder Pokalsieger) oder die Champions League (bis Platz vier) als Optionen. Aktuell liegt der VfB (53 Punkte) als Dritter vor RB Leipzig und der TSG Hoffenheim (je 50).

Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist derzeit hoch zufrieden mit seiner Mannschaft. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Ein Schaulaufen in die Königsklasse wird der Rest der Saison nach der Länderspielpause allerdings nicht. „Wir haben noch ein krasses Programm“, sagte Deniz Undav. Partien gegen Borussia Dortmund (Zweiter), den FC Bayern (Erster) und Bayer Leverkusen (Sechster) gehören dazu. Dennoch sagte Fabian Wohlgemuth: „Ich schaue extrem positiv auf den Endspurt.“

Sieben Bundesligaspiele stehen noch an, der Sportvorstand sagte: „Wir wollen das Niveau halten.“ Dabei dürfte die Herangehensweise von Deniz Undav helfen. „Es gibt doch“, so der Nationalspieler „nichts Schöneres, als gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen.“ Er ergänzte: „Dafür geben wir alles.“ Damit der Cheftrainer auch künftig ein dickes Lob vor seine Analyse stellen kann.