VfB Stuttgart: Großer Andrang – und Fortschritte bei El Bilal und Al-Dakhil

17 Viel los: Der VfB Stuttgart startet auf Trainingsplatz 1 mit einer öffentlichen Einheit in die Woche. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die beiden zuletzt verletzten VfB-Profis absolvieren zum Start in die Trainingswoche weite Teile des Mannschaftstrainings, zwei andere Spieler fehlen dagegen. Die Personalsituation im Überblick.









Dichtes Gedränge beim VfB Stuttgart zum Start in die Trainingswoche: Rund 1000 Fans – darunter viele Kinder und Jugendliche – strömten am Rosenmontag in den Schulferien auf das Vereinsgelände in Bad Cannstatt, wo die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in die Vorbereitung auf das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel bei Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr) startete.