VfB Stuttgart: Große Möglichkeiten – und ein mahnendes Beispiel für den VfB

Der Bundesligist krönt eine grandiose Entwicklung, will sich aber nicht von seinem Weg abbringen lassen – trotz der Verlockungen durch die Champions League.
Die Klänge aus der Kabine sind vertraut gewesen. Tony Britten hat sie 1992 komponiert und seither sind sie in den europäischen Fußballarenen gerne gehört, weil sie die höchsten Ehren symbolisieren. Die Champions-League-Hymne. Sie drang in Frankfurt aus dem Umkleidetrakt des VfB Stuttgart. Aus der Konserve, um die Stimmung im Team zu heben und den Erfolg zu feiern. Doch in der nächsten Saison wird das Musikstück für den Fußball-Bundesligisten wieder ein Teil der Realität sein und über die Stadionlautsprecher vor dem Anpfiff in der Königsklasse abgespielt werden.