VfB Stuttgart: Große Ehre für Guido Buchwald

Nach Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ist Guido Buchwald als vierter Ex-VfB-Profi in die Hall of Fame des Deutschen Fußball Bundes aufgenommen worden.
Der deutsche Fußball hat vor den anstehenden Länderspielen der A-Nationalmannschaft gerade mal wieder so seine Problemchen. Am Montagabend war davon im Deutschen Fußball Museum zu Dortmund nichts zu spüren, als die geballte Fußballprominenz versammelt war. Es ging viel um alte, erfolgreiche Zeiten – und die Neuaufnahme verdienter Spieler in die Hall of Fame: Die Ruhmeshalle des DFB.