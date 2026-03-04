VfB Stuttgart: Gerichtsverfahren – VfB wartet auf Geld von ELF

Die Stuttgarter klagen gegen die ELF wegen ausstehender Zahlungen rund um das Football-Championship-Game 2025. Die Einzelheiten und die finanzielle Größenordnung.
Das Finale der European League of Football (ELF) ist längst Geschichte, den VfB Stuttgart beschäftigt die Partie vom September 2025 aber noch immer. Aus unerfreulichen Gründen. Der Fußball-Bundesligist hatte seine Heimspielstätte für das Championship Game zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings (24:17) an die ELF vermietet – wartet aber bis heute auf Teile des Geldes.