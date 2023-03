17 VfB-Trainer Bruno Labbadia ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Keine Entschlossenheit, keine Durchschlagskraft, keine Torgefahr: Der VfB Stuttgart enttäuscht gegen den VfL Wolfsburg und geht als Schlusslicht in die Länderspielpause. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth stützt den Coach.









Bruno Labbadia blieb nach dem Schlusspfiff wie angewurzelt an der Seitenlinie stehen. Dann bewegte er sich in Richtung Mittellinie und schließlich begab er sich gemeinsam mit seiner niedergeschlagenen Mannschaft in Richtung Cannstatter Kurve. Ein gellendes Pfeifkonzert, in das sich wütende „Aufwachen, aufwachen“-Rufe“ mischten, empfingen das Team.