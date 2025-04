VfB Stuttgart: Gelb-Rot gegen Nick Woltemade – VfB legt Einspruch ein

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Gelb-Rot gegen Nick Woltemade – folgt der Kritik der Einspruch?

Nick Woltemade musste im Spiel gegen den SV Werder Bremen vom Feld – und fehlt damit auch am Samstag in Berlin. In der Bewertung dessen waren sich Gäste und Gastgeber einig. Es gab deutliche Kritik am Schiedsrichter.