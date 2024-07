VfB Stuttgart: Gegner im dritten Testspiel ist Fortuna Sittard

1 Fortuna Sittard und sein Trainer Danny Buijs sind am Samstag in Heilbronn der Testspielgegner des VfB Stuttgart. Foto: imago/Pro Shots

Bevor es in der nächsten Woche auf Japan-Reise geht, bestreitet der VfB Stuttgart an diesem Samstag (14 Uhr) seine dritte Testpartie. Dabei geht es im Heilbronner Frankenstadion gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard.









Nach den ersten beiden Partien gegen den Oberligisten TSV Hollenbach (8:1) sowie beim Schweizer Erstligaclub FC Luzern (0:0) bestreitet der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart an diesem Samstag (14 Uhr) nun sein drittes Testspiel. Der Gegner ist dabei der niederländische Erstligist Fortuna Sittard. Gespielt wird die Partie über zweimal 60 Minuten. Der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß will sich also die Gelegenheit nicht nehmen lassen, sämtliche Spieler unter Wettkampfbedingungen zu sehen.