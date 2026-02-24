VfB Stuttgart: Gegner, Geld, Fans – reizvolle Aussichten in der Europa League

Sollte der VfB gegen Celtic Glasgow ins Achtelfinale einziehen, würde der Wettbewerb von dort an nochmals merklich an Attraktivität gewinnen. In mehrfacher Hinsicht.

Natürlich ist noch nichts entschieden. Der VfB Stuttgart hat erst die Hälfte des Weges absolviert, ist in der Europa League ein zweites Mal gefordert, steht noch lange nicht im Achtelfinale. Aber: Wenn die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) im Rückspiel der Play-offs Celtic Glasgow empfängt, gibt es mit Blick auf die Kräfteverhältnisse keinen Interpretationsspielraum: Die Chancen auf das Weiterkommen sind nach dem 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel bestens – angesichts des Vorsprungs, aber auch aufgrund der Überlegenheit im ersten Duell vergangene Woche. Sollte der Schritt gelingen, würde der Wettbewerb für die Stuttgarter nochmals deutlich an Fahrt aufnehmen und an Reiz gewinnen. Sportlich wie finanziell. Ein Überblick.

Was erwartet den VfB im Erfolgsfall? Vieles steht jetzt schon fest. In einem möglichen Achtelfinale (12. und 19. März) würden die Stuttgarter in jedem Fall auf einen Verein aus Portugal treffen: auf Sporting Braga oder den FC Porto, wobei vor allem Letzterer ein dicker Brocken wäre: Der Tabellenführer der ersten portugiesischen Liga hat in 23 Spielen erst sieben Gegentore kassiert und verfügt dem Portal transfermarkt.de zufolge auch über einen höheren Kader-Marktwert (428 Millionen Euro) als der VfB (341 Millionen). Zudem haben Braga und Porto, die als Fünfter und Sechster der Ligaphase bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind, im Rückspiel in jedem Fall Heimrecht.

Sollten die Stuttgarter am Donnerstagabend nachziehen, würde schon am Folgetag Klarheit herrschen: Am Freitag um 13 Uhr steigt die Auslosung, bei der dann der komplette Turnierbaum bis zum Endspiel festgelegt wird. Eingrenzen lässt sich das Ganze schon jetzt, zum Beispiel mit Blick auf ein hypothetisches Viertelfinale: Hier kommen als VfB-Gegner vier Mannschaften in Frage: Nottingham Forest, Fenerbahce Istanbul, Betis Sevilla oder der FC Midtjylland.

Ist die VfB-Platzierung der Ligaphase ein Nachteil? Sie spielt in jedem Fall eine Rolle bei der Frage, wer in den Rückspielen das Heimrecht erhält – und damit einen nennenswerten Vorteil hat. Gegen Celtic darf der VfB das zweite Spiel vor eigenem Publikum austragen, da man in der Ligaphase als Elfter vor den Schotten (Platz 21) landete.

Bilal El Khannouss traf im Hinspiel bei Celtic doppelt. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Das aber würde sich im weiteren Verlauf des Wettbewerbs ändern, wobei die Platzierung der Ligaphase bis ganz zum Schluss relevant bleibt. Generell gilt: In den K.o.-Spielen erhält die Mannschaft das Rückspiel-Heimrecht, die in der Ligaphase höher platziert war. Wenn diese dann gegen einen niedriger platzierten Kontrahenten ausscheidet, übernimmt dieser das Heimrecht. Mit einer Ausnahme: Die besten vier Teams der Ligaphase haben bis ins Viertelfinale in jedem Fall Heimrecht, die besten beiden auch im Halbfinale. Fürs Erste gilt: Ein mögliches Achtelfinale würde der VfB definitiv auswärts in Portugal bestreiten.

Um wie viel Geld geht es? Zunächst einmal um 1,75 Millionen Euro. Das ist die Prämie, die der europäische Fußballverband Uefa für den Einzug ins Achtelfinale ausschüttet. Für den VfB käme die Summe zu den bereits erspielten rund zehn Millionen Euro in dieser Europa-Saison hinzu – und: sie müsste nicht das Ende der Fahnenstange sein. Anders als in der Champions League, in der sich die Zahlungen von Beginn auf einem hohen Niveau bewegen, steigen sie in der Europa League gegen Ende stark an. Ein Beispiel: Die Prämie für den Gewinner des Endspiels ist mit 6,5 respektive 6,0 Millionen Euro in beiden Wettbewerben nahezu identisch.

Was steht sportlich auf dem Spiel? Viel. Zunächst ist die Präsenz auf internationaler Bühne in puncto Prestige von hoher Bedeutung. Für den Verein, aber auch für die Spieler und deren Marktwert-Entwicklung – selbst, wenn es sich nur um den zweitwichtigsten Wettbewerb nach der Königsklasse handelt. Zudem hat die Uefa die Bedeutung der Europa League in den vergangenen Jahren stark aufgewertet. Der Gewinner qualifiziert sich seit 2015 fix für die Champions League und spielt außerdem gegen den amtierenden Sieger der Königsklasse um den Uefa-Supercup – was nebenbei nochmals vier Millionen Euro garantiert.

Wie ist der Zuspruch der VfB-Fans? Die Partie gegen Celtic Glasgow ist ausverkauft – was zunächst einmal den Normalfall bei VfB-Heimspielen darstellt. Aber: Während in diesem Jahr bislang für jedes Bundesliga-Spiel der Stuttgarter Tickets in den freien Verkauf gingen, waren im Fall der Celtic-Partie schon nach dem Mitgliederverkauf alle Plätze belegt. Auch nach dem Hinspiel-Sieg und der vermeintlich klaren Ausgangslage stellte kaum jemand seine Karte auf der Zweitmarkt-Plattform des Vereins ein – sodass die Zahl der Rückläufer deutlich unter jener der Bundesliga-Partien liegt. Die Europa-Lust beim Stuttgarter Anhang ist also ungebrochen.