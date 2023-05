Der VfB Stuttgart trifft in der Relegation auf den Hamburger SV. Am kommenden Donnerstag und nächsten Montag wird jeweils um 20.30 Uhr angepfiffen.

Der direkte Weg war möglich – doch der VfB Stuttgart hat es am letzten Spieltag durch das 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim verpasst, sich den Klassenverbleib zu sichern. Nun muss das Team des Trainers Sebastian Hoeneß den Umweg nehmen. Und dort trifft der VfB auf den Hamburger SV, der auf dramatische Art und Weise trotz eines 1:0-Sieges in Sandhausen den direkten Aufstieg verpasste. Der 1. FC Heidenheim drehte das Spiel bei Jahn Regensburg in der Nachspielzeit und sicherte sich durch ein 3:2 in der neunten Minute der Nachspielzeit den Aufstieg in die Bundesliga.

Am kommenden Donnerstag und nächsten Montag (1. und 5. Juni) wird jeweils um 20.30 Uhr angepfiffen, der VfB hat als Erstligist zunächst Heimrecht, das Rückspiel findet dann in Hamburg statt.

Sat.1 übertragt die beiden Duelle

In der Relegation wird es derweil keine Auswärtstorregel geben. Nachdem der europäische Fußball-Verband Uefa diese Regel 2021 für die europäischen Wettbewerben gestrichen hat, zog die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nach. Das bedeutet: Auswärts erzielte Tore zählen bei Gleichstand im Gesamtergebnis nicht mehr als in Heimspielen erzielte Treffer.

Falls nach Ende der regulären Spielzeit der zweiten Partie noch keine Entscheidung gefallen ist, gibt es eine Verlängerung. Steht danach immer noch kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt. Die beiden Spiele werden in Sat.1 zu sehen sein.