VfB Stuttgart gegen YB Bern: VfB-Fans zeigen riesige Choreografie

Große und wegweisende Spiele sind für die Anhänger des VfB Stuttgart immer auch eine Gelegenheit, große Choreografien zu zeigen. Ob die Ultras des „Schwabensturm 02“, die für die gegen Young Boys Bern gezeigte Choreo verantwortlich zeichnen, schon vor Monaten wussten, dass es für den VfB an diesem Abend noch um die Top 8 in der Europa League Gruppenphase gehen würde, ist nicht bekannt.

Fest steht allerdings, dass die Vorbereitungen für die Choreografie bereits vor Monaten ihren Anfang nahmen. Denn schließlich bedürfen derlei große Aktionen auch gewisser Freigabe-Prozesse durch den Club oder auch das Ordnungsamt. Auch der Aufbau ist nicht ohne. Bereits am Mittwochabend musste alles in der Arena final vorbereitet sein. Die gezeigte Choreografie überspannte die komplette Cannstatter Kurve. Sie war ganz in den Vereinsfarben Weiß und Rot gehalten und hatte „Die Kings vom Neckarstadion“ zum Motto. Dazu wurden viele Foliendoppelhalter ausgeteilt und es gab als zentralen Bestandteil ein Hochziehelement, was es so in Stuttgart schon länger nicht mehr gegeben hat. Wir zeigen das Video der Aktion und haben in der Bilderstrecke noch weitere Impressionen zusammengestellt.