VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Mit Pfiff: der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat seine Mannschaft auf die nächste Herausforderung eingestellt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Für den VfB steht wieder ein Samstagabend-Spiel an. Dabei soll der dritte Tabellenplatz gefestigt werden. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Startelf gegen die Bremer.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart geht das Heimspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Werder Bremen mit neuem Angriffsschwung an. „Serhou Guirassy und Deniz Undav werden beide in der Startaufstellung stehen“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß vor der Begegnung der Fußball-Bundesliga. Erstmals in dieser Saison gehören die zwei Stürmer dann gemeinsam zur Anfangsformation des Tabellendritten. Bisher war das nur in Teileinsätzen der Fall – und die Vorfreude ist groß. Auch bei Hoeneß.