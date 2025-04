VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Deniz Undav – spielt er oder spielt er nicht?

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen S-Bahn-Änderungen, Kontrollen, Tickets – die Infos zum VfB-Spiel

Was ist bei der An- und Abreise zu beachten? Was darf man mit ins Stadion nehmen und was nicht? Welche Regeln gelten in puncto Rauchen und Promille? Wissenswertes rund um das anstehende Heimspiel im Überblick.