VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß stellt seine Mannschaft auf eine schwere Aufgabe ein. Foto: Baumann/Julia Rahn

Gestärkt gehen die Stuttgarter in das Heimspiel an diesem Samstag. Sie wollen den nächsten Sieg einfahren – und dieser Mannschaft vertraut der Trainer.









Sebastian Hoeneß liebäugelt mit einer neuen Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga. „Die Trainingswoche hat gutgetan, wir wollen wieder etwas starten“, sagt der Coach des VfB Stuttgart vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr). Nach den zuletzt zwei Siegen bei Borussia Dortmund (Liga) und gegen den FC Augsburg (DFB-Pokal) geht der VfB gestärkt in die Begegnung mit dem Team von Trainer Ralph Hasenhüttl. Zudem sind die Spieler nach dem Ende zahlreicher englischer Wochen ausgeruhter.