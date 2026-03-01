VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß ins Heimrennen gehen

Die Stuttgarter empfangen an diesem Sonntag einen Abstiegskandidaten. Doch der Trainer schätzt die Gäste aus Niedersachsen deutlich stärker ein – und reagiert mit seiner Aufstellung.

Sebastian Hoeneß hat sich eine kleine, verbale Anleihe bei seinem Kollegen Manuel Baum genommen. Der Trainer des FC Augsburg hat ja vor Kurzem über den VfL Wolfsburg gemeint, dass sich die Niedersachsen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga irgendwie „verlaufen“ hätten. Falsch abgebogen, sozusagen. Denn der nächste Gegner des VfB Stuttgart steckt im Abstiegskampf, vielleicht sogar in einer Sackgasse – trotz der individuellen Qualität, die dem Team von Daniel Bauer bescheinigt wird.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich? Für die Hoeneß-Elf stehen viele wichtige Spiele an – und die Leistungen zuletzt werfen vor dem Europa-League-Duell mit dem FC Porto eine Frage auf. Der VfB-Coach macht somit klar, dass er sich vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr) nicht vom Tabellenstand der Wolfsburger täuschen lassen will. Auch nicht vom relativ leicht erspielten 3:0 in der Vorrunde. „Der VfL Wolfsburg gehört für mich definitiv nicht in die unteren Tabellenregionen. Wir treffen auf einen Gegner mit viel Qualität, der das Potenzial hat, jeder Mannschaft in der Bundesliga große Probleme zu bereiten“, sagt Hoeneß, der wieder voll auf Angelo Stiller setzen wird.

https://www.youtube.com/watch?v=PDkMxdV7j_U

Der Spielmacher war zuvor im Rückspiel gegen Celtic Glasgow (0:1) teilweise noch geschont worden. „Es geht ihm gut“, sagt der Trainer über den Mittelfeldspieler, der zuvor in Heidenheim (3:3) einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte. Insgesamt ist mit einigen personellen Veränderungen zu rechnen.