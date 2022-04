9 Armin Veh hat in der Bundesliga sowohl den VfB Stuttgart (links) als auch den VfL Wolfsburg trainiert. Foto: Baumann

Lange hatten der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg kaum Berührungspunkte im deutschen Profi-Fußball. Das änderte sich mit dem Bundesliga-Aufstieg der Wölfe im Jahr 1997, die sich in der Folge als feste Größe im Oberhaus etablieren konnten. Mehrere prominente Spieler sind seitdem für beide Vereine aufgelaufen – Christian Gentner, Daniel Didavi, Mario Gomez, Thomas Hitzlsperger und viele andere.

Auch auf der Trainerbank gab und gibt es Verbindungen. Lorenz-Günther Köstner zum Beispiel – 1992 als Assistent von Christoph Daum Deutscher Meister mit dem VfB – übernahm 2010 und 2012 jeweils für mehrere Monate interimsweise das Traineramt in Wolfsburg. Und der langjährige VfB-Profi Michael Frontzeck trifft an diesem Samstag (15.30 Uhr) als Co-Trainer des VfL in der Mercedes-Benz-Arena auf seinen Ex-Verein.

Als Chef standen indessen bislang vier Coaches für beide Vereine an der Seitenlinie. In unserer Bildgalerie zeigen wir, um wen es sich handelt – und wie erfolgreich die jeweiligen Stationen verliefen. Viel Spaß beim Durchklicken.