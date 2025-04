VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Warum träumen jetzt verboten ist

7 Ermedin Demirovic (mit Ball) wird von seinen Mitspielern gefeiert. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat mit dem 4:0-Erfolg in Bochum die Trendwende geschafft. Der Auswärtssieg könnte der Auftakt in eine bemerkenswerte Schlussphase der Bundesliga sein. Doch damit das gelingen kann, ist träumen verboten.









Der VfB Stuttgart gewinnt nach einer fast zwei Monate lang währenden Ergebniskrise in der Bundesliga wieder ein Spiel. Und das in überzeugender Manier. Das 4:0 (2:0) beim VfL Bochum war zu keiner Zeit gefährdet, wurde souverän eingefahren und ist gewissermaßen auch ein Statement für den nun anstehenden Schlussspurt in der Bundesliga. Ganz nach dem Motto: „Schaut her, wir sind auch noch da!“ sendet der Club ein Signal an die Konkurrenz.