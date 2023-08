Der VfB Stuttgart trifft am ersten Spieltag der neuen Saison auf den VfL Bochum. Beide Teams haben eine lange Bundesliga-Geschichte. Entsprechend viele Spieler haben schon das Trikot beider Clubs getragen.

Das Warten der Fans hat ein Ende: An diesem Samstag startet der VfB Stuttgart mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Liveticker) in die Bundesliga-Saison 2023/2024. Für mehrere Akteure kommt es dabei zum Aufeinandertreffen mit ihrem früheren Verein. Aufseiten der Stuttgarter hat unter anderem Atakan Karazor eine Vergangenheit bei den Bochumern, bei denen er in der Nachwuchsabteilung aktiv war.

Aus dem derzeitigen VfL-Kader wiederum ist Takuma Asano nicht der einzige, der einen Bezug zum Club aus Bad Cannstatt hat. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es eine ganze Reihe an Profis, die sowohl das weiß-rote des VfB, als auch das blau-weiße Trikot des VfL schon getragen haben. 21 von ihnen haben wir in unserer Bildergalerie aufgeführt.

Alle Daten stammen dabei von Transfermarkt.de.