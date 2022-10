5 Die Cannstatter Kurve vor dem Spiel gegen den VfL Bochum Foto: Baumann

Ungewohntes Farbenspiel in der Cannstatter Kurve. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum schmückten die Fans des VfB Stuttgart ihre Fantribüne in den Schwarz und Gelb – den Farben der Landeshauptstadt. Dazu reckten sie tausende Luftballons in die Höhe und schwenkten Fahnen. Auf einem Transparent stand zu lesen: „Die Stärke des Kollektivs ist der Zusammenhalt“ – ein Motto, dass die VfB-Ultras schon früher nutzten.

Fans mit Botschaft Richtung Clubführung

Dennoch auch eine Aussage, die gut auf die derzeitige Situation in der Führungsetage des VfB passt. Dort herrscht seit längerer Zeit nicht nur Einigkeit, wie bei der Installierung des Berater-Duos Sami Khedira und Philipp Lahm sowie der bevorstehenden Einstellung von Christian Gentner vorbei an Sportdirektor Sven Mislintat vor wenigen Wochen deutlich wurde. Auch bei der derzeitigen Trainersuche herrscht nicht der Eindruck vor, als würden alle Beteiligten an einem Strang ziehen.