So lief der Start in die Trainingswoche

Der VfB Stuttgart hat die Vorbereitung für die Partie gegen den VfL Bochum aufgenommen. Wenigstens einer der beiden Corona-Patienten meldete sich zurück.















Stuttgart - Nach sieben Tagen in Quarantäne hieß es für Waldemar Anton am Dienstag: Erst freitesten, dann freilaufen. Nachdem der Abwehrspieler des VfB Stuttgart seine Infektion mit anschließender Isolation symptomfrei überstanden hatte, durfte er wieder in den Kreis seiner Mannschaftskollegen zurückkehren.

Gemeinsam nahmen sie am Dienstagnachmittag die Vorbereitung auf die wichtige Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum auf. Anders als Anton musste Omar Marmoush weiter passen. Der Angreifer war ebenfalls auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich nach wie vor in Quarantäne. Zumindest im Kraftraum wieder mit dabei war Sasa Kalajdzic. Der Stürmer laboriert noch an den Folgen eines Blutergusses in der Wade. Noch ist nicht sicher, ob er am Samstag wieder mit von der Partie sein kann.

Die 23 Feldspieler und drei Torhüter absolvierten zum Wochenstart eine typische erste Einheit. Ohne allzu hohe Intensität, übten sich die Schützlinge von Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem Aufwärmen in verschiedenen Formen des Torabschlusses. In einem verengten Spielfeld zwischen den Strafräumen wechselte Matarazzo seine Abwehr- und Angriffsreihen immer wieder durch.