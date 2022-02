12 Kann Sasa Kalajdzic gegen Bochum wieder Zeichen auf dem Platz geben? Foto: Baumann

Das Heimspiel gegen den VfL Bochum ist für den VfB Stuttgart richtungsweisend. Die Qualitäten des zuletzt verletzten Torjägers Sasa Kalajdzic könnten da nicht schaden. Ein Ersatzmann stünde bereit.















Stuttgart - Am Freitag kehrte Torjäger Sasa Kalajdzic nach seinem im vergangenen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:3) erlittenen Bluterguss in der Wade ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurück – ob es für einen Einsatz in der richtungsweisenden Partie gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr) reicht, ist offen. „Wir müssen schauen, ob seine Wade reagiert“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo – sollte Kalajdzic ausfallen oder auf der Ersatzbank Platz nehmen, rückt wohl Neuzugang Tiago Tomas wie in der Partie bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag (2:4) ins Angriffszentrum.

Ob mit oder ohne Kalajdzic an seiner Seite: Tomas hat nach seinen zwei Toren in Leverkusen beste Chancen auf einen Platz in der Startelf. Der 19 Jahre alte Winter-Neuzugang habe ein „Ausrufezeichen“ gesetzt, lobte Matarazzo.

Abwehrchef Waldemar Anton ist nach seiner Coronainfektion wieder fit – ebenso wie Stürmer Omar Marmoush, für den es nach seiner Covid-Erkrankung aber nur für rund 30 Minuten Spielzeit reiche, wie es Matarazzo betonte. Dagegen fehlen Enzo Millot, Tanguy Coulibaly und Daniel Didavi nach ihren positiven Corona-Tests weiter.

