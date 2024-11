Der VfB Stuttgart gewinnt gegen Bochum und klettert in der Tabelle. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir kommen gut rein, kreieren in der Anfangsviertelstunde auch viele Chancen. Versäumen es aber, das 1:0 zu machen. Dennoch war ich mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, zufrieden. Schon zur Pause war die Botschaft: Geduld. Es war klar, dass wir Geduld brauchen werden. Dass es dann so schnell geht, war natürlich sehr gut – wie der Pass von Leo auf Chris. Das war für uns ein sehr wichtiges Tor, der Dosenöffner. Es war kompliziert, sich auf das Spiel vorzubereiten. Jetzt können wir mit dem Sieg im Rücken in unser Champions-League-Spiel am Mittwoch in Belgrad gehen. Und da freuen wir uns darauf.“

Bochum-Trainer Dieter Hecking: „Wir hatten zwar in der ersten Hälfte unsere Probleme, insbesondere in der Anfangsphase. Doch wir nehmen ein 0:0 mit in die Pause, wollten darauf aufbauen. Dann bekommt allerdings Führich zu viel Platz und am Ende gewinnt der VfB das hier verdient. Für uns war es trotz der Enttäuschung dennoch ein Schritt in die richtige Richtung.“

VfB-Profi Jeff Chabot: „Das war ein wichtiger Arbeitssieg, gerade auch angesichts der schweren Woche, die ansteht. Chris Führichs Traumtor ebnet den Weg, danach spielen wir es gut. Solche Tore wie das von Justin Diehl gibt die Spielstärke unserer Mannschaft einfach her und heute hat es dafür gesorgt, dass wir jetzt zufrieden nach Hause gehen können.“

VfB-Profi Chris Führich: „Wir haben uns darauf eingestellt, dass es ein schweres Spiel wird. Wir wussten, wir müssen geduldig sein und die null halten und das haben wir gemacht. In der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wirr in Führung gehen, Gott sei Dank hat das geklappt. Der Ball von Leo (Stergiou) war super. Justin ist ein super Junge, der sehr intensiv arbeitet und Gas gibt. Er hatte diese Chance verdient und hat sie auch genutzt. Ich freue mich sehr für ihn.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir haben konzentriert gespielt und vor allem konzentriert verteidigt. Dazu haben die Joker gestochen. Schade, dass sich Justin nicht bei Fabian revanchiert hat. Auch wenn Bochum hier und da eine Möglichkeit hatte, so war das ein absolut verdienter Sieg für uns.“

