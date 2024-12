VfB Stuttgart gegen Union Berlin: Der VfB beweist Charakter

9 Jubel beim VfB: Die Mannschaft dreht ein 0:2 in ein 3:2. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Trotz des Sieges ist längst nicht alles gut im Spiel der Stuttgarter. Aber: Die Mannschaft zeigt in der zweiten Hälfte nicht zum ersten Mal in dieser Saison Qualitäten, die noch wichtiger als die drei Punkte sind, kommentiert David Scheu.









Ein perfektes Spiel? Das hat der VfB Stuttgart gegen Union Berlin beileibe nicht hingelegt, trotz des 3:2-Sieges. Vor allem in der ersten Hälfte fehlte es fast völlig an offensiver Durchschlagskraft, zudem war die Anfälligkeit bei gegnerischen Standards über die gesamte Spielzeit hinweg frappierend. Themen genug also, an denen es zu arbeiten gilt.