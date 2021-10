So dürften die Weiß-Roten ins Derby gehen

12 Setzt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo im Mittelfeld auf Routine? Foto: Baumann/Julia Rahn

Seit dem Auftaktsieg gegen die Spvgg Greuther Fürth wartet der VfB Stuttgart auf den nächsten Dreier. Gelingt er an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim? In unserer Bildergalerie sehen Sie die voraussichtliche Startelf.















Stuttgart - Chris Führich bietet sich als neue Option für die Startelf des VfB Stuttgart an. Zuletzt hat der lange verletzte Offensivspieler bei seinem Pflichtspieldebüt für den Fußball-Bundesligisten in Bochum nach seiner Einwechslung 45 Minuten lang überzeugt. „Und wenn ein Spieler 60 Minuten lang spielen kann, dann ist er für mich auch ein Kandidat für die Anfangsformation“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Das dürfte diesmal der Fall sein, und das Gute an Führich ist zudem, dass der 23-Jährige auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Auch das schafft einer Mannschaft Möglichkeiten, die in den vergangenen Partien Schwierigkeiten hatte, Tore zu erzielen. Weshalb sich einige Fans auch fragen, was mit Daniel Didavi ist.

Der Mittelfeldspieler zählt seit Jahren zu den Akteuren, die selbst treffen und Tore vorbereiten. „Er ist nicht nur in der Kabine für uns wichtig, sondern mit seinen Fähigkeiten auch auf dem Platz“, sagt Matarazzo über den Routinier, der bisher nur wenig zum Einsatz kam. Gegen die Hoffenheimer könnten die Qualitäten des 31-Jährigen wieder gefragt sein. Ob von Beginn an – oder später als Joker? Das will der Trainer nicht verraten. Wahid Faghir und Philipp Förster fallen weiter aus.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die elf Spieler, die Pellegrino Matarazzo aller Voraussicht nach ins Rennen schicken wird. Viel Spaß beim Durchklicken.