VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Ganz später Ausgleich – warum sich der VfB lange so schwer tat

Ganz später Ausgleich – warum sich der VfB lange so schwer tat

14 Umkämpfte Partie: Stuttgarts Chris Führich (rechts) gegen Hoffenheims Arthur Chaves. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter belohnen sich am Ende doch noch für ihre Drangphase, haben aber große Mühe gegen die TSG Hoffenheim. Weshalb? Unsere Analyse der Partie.









Alle Augen waren auf Ermedin Demirovic gerichtet: neunte Minute der Nachspielzeit, Elfmeter, die letzte und größtmögliche Chance auf den Ausgleich. Die vergab der Stürmer des VfB Stuttgart zwar im ersten Versuch, überwand aber im Nachschuss Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann und traf zum umjubelten 1:1. „Ich habe natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball so zurückkommt und kann ihn dann reinmachen“, sagte Demirovic, „am Ende fühlt es sich doch wie ein Sieg an nach dem ganzen Aufwand.“ Sein Treffer war der späte Lohn für eine Schlussphase, in der die Stuttgarter angerannt waren – allerdings lange ohne die großen Torchancen.