Twitterreaktionen zum VfB im DFB-Pokal „Keine Spannung, kein Drama, perfekt“

Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals den Regionalligist TSG Balingen aus dem Wettbewerb geworfen. Die Weiß-Roten siegten am Samstagnachmittag souverän mit 4:0. So haben die Anhänger die Partie bei Twitter erlebt.