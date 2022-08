12 Pellegrino Matarazzo hadert an der Seitenlinie. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem 0:1 des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Zum fünften Mal nacheinander gewinnt der SC Freiburg in der Liga gegen den VfB Stuttgart. Die Weiß-Roten rennen wieder mal einem frühen Rückstand hinterher, am Ende vergeblich. Mit 0:1 verliert die Mannschaft – wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir sind gut bis sehr gut ins Spiel reingekommen. Der erste Fehler wurde dann bestraft. Danach haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, um die Linie wieder zu finden. Dann haben wir aber eine relativ dominante zweite Hälfte gespielt und uns leider nicht belohnt. Es ist natürlich sehr bitter und tut weh. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ein oder zwei Tage den Frust zu spüren und dann den Blick nach vorne auf das Spiel in Köln zu richten.“

Freiburg-Trainer Christian Streich: „In der zweiten Hälfte war der VfB besser als wir. Sie haben gut gespielt, mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir konnten im vorderen Drittel nicht die Bälle behaupten und haben uns nicht getraut, hinten raus zu spielen. Man muss dem VfB ein Kompliment machen, sie waren extrem variabel. Wir haben heute einen wirklich glücklichen Sieg gelandet. Aber auch Kompliment an meine Mannschaft, dass sie es geschafft hat, so ein Spiel zu gewinnen. Das ist nicht besonders typisch für uns. Eigentlich können wir das gar nicht in dieser Form.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Wir hätten wahrscheinlich sogar mehr als einen Punkt verdient gehabt heute. Wir haben ein extrem gutes Spiel gemacht. Je länger das Spiel dauerte, desto dominanter wurden wir. Vorne haben wir uns nicht selbst belohnt oder sind an Freiburgs Torhüter Mark Flekken gescheitert. Defensiv war es eine sehr solide Leistung, wir haben kaum etwas zugelassen. Ich bin zufrieden, auch wenn sich das nach einer Niederlage vielleicht komisch anhört.“

VfB-Verteidiger Waldemar Anton: „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und sind gut ins Spiel gekommen. Beim Gegentor habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, ich muss einfach den Ball klären. Und dann stellt sich Freiburg halt hinten rein. Das Ergebnis ärgert uns natürlich, aber wir müssen weitermachen.“

