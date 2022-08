1 Teamkollegen bei der österreichischen Nationalmannschaft: Michael Gregoritsch (li.) und Sasa Kalajdzic Foto: imago

Beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg treffen an diesem Samstag auch zwei der derzeit besten Angreifer der Fußball-Bundesliga aufeinander. Ex-VfB-Profi Martin Harnik wirft einen Blick auf seine beiden österreichischen Landsleute.















Ralf Rangnick ist nicht nur ein weit gereister Fußballtrainer und erfahrener Funktionär. Der Backnanger, der derzeit die österreichische Nationalmannschaft trainiert, gibt auch einen guten Ratgeber für alle Lebenslagen ab. So empfahl der 64-Jährige Nationalspieler Michael „Gregerl“ Gregoritsch vor der Saison einen Wechsel nach Freiburg. Was der frühere Augsburger prompt beherzigte und nun im Breisgau kickt. Zugleich fungierte Rangnick als Berater für einen anderen seiner Schützlinge. Sasa Kalajdzic legte er jüngst einen Verbleib beim VfB Stuttgart nahe. „Wenn er diese Saison in Stuttgart bleibt, ist das für seine Entwicklung nicht von Nachteil“, urteilte Rangnick. Wo wiederum Gregoritsch anderer Meinung ist: Er gab seinem Nationalmannschaftsspezl die Empfehlung, doch unbedingt zu Manchester United zu wechseln, sollte sich die Möglichkeit ergeben.