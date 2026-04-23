VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: So will Sebastian Hoeneß gegen den SCF spielen lassen
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Wen Sebastian Hoeneß gegen Freiburg wohl ins Rennen schickt, sehen Sie in der Bilderstrecke. Foto: IMAGO/Michael Weber

Pokalkracher in Stuttgart: Der VfB empfängt den SC Freiburg und geht voraussichtlich mit dieser Startformation in das Spiel.

„Wir sind alle heiß. Richtig heiß“, sagte Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg und er sagte es mit unmissverständlicher Miene und einem ebensolchen Tonfall. Bei den Schwaben scheint sogar ein gewisser Trotz vorzuherrschen nach der Pleite im Südschlager vom Wochenende. Doch die ist inhaltlich abgehakt. Von vielen Einzelgesprächen und einer guten Mischung aus Spaß, Fokus und Griffigkeit im Training berichtete der Trainer.

 

Zudem hat er personell die Qual der Wahl. Finn Jeltsch „fällt wohl länger“ aus und wird nicht zur Verfügung stehen, ansonsten sind alle Spieler fit. Im Tor wird Alexander Nübel beginnen, der einstige Pokalkeeper Fabian Bredlow wird auf der Bank Platz nehmen müssen.

Für den VfB steht in dem Spiel viel auf dem Spiel: Die Chance auf das zweite Pokalfinale in Folge, das Prestige des Baden-Württemberg-Duells mit den zuletzt erstarkten Freiburgern und nicht zuletzt eine Summe von 2,9 Mio. Euro, die man bei Finaleinzug garantiert erhält. Bisher hat der Club bereits rund 6,5 Mio. Euro eingenommen. Wen Sebastian Hoeneß gegen Freiburg wohl ins Rennen schickt, sehen Sie in der Bilderstrecke.

 