VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: So will Sebastian Hoeneß gegen den SCF spielen lassen

12 Wen Sebastian Hoeneß gegen Freiburg wohl ins Rennen schickt, sehen Sie in der Bilderstrecke. Foto: IMAGO/Michael Weber 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Pokalkracher in Stuttgart: Der VfB empfängt den SC Freiburg und geht voraussichtlich mit dieser Startformation in das Spiel.







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„Wir sind alle heiß. Richtig heiß“, sagte Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg und er sagte es mit unmissverständlicher Miene und einem ebensolchen Tonfall. Bei den Schwaben scheint sogar ein gewisser Trotz vorzuherrschen nach der Pleite im Südschlager vom Wochenende. Doch die ist inhaltlich abgehakt. Von vielen Einzelgesprächen und einer guten Mischung aus Spaß, Fokus und Griffigkeit im Training berichtete der Trainer.