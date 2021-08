11 Stehen vor ihrem nächsten Duell: Christian Streich (li.) und Pellegrino Matarazzo Foto: imago//Robin Rudel

An diesem Samstag ist es so weit – der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg zum großen Landesduell in der Bundesliga. Wir vergleichen die beiden Clubs – und zeigen, wer größer ist.

Stuttgart - Es ist angerichtet. Es werden wieder Zuschauer dabei sein, wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) im baden-württembergischen Duell auf den SC Freiburg trifft. Das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena verspricht Spannung – der SC reist nach dem überraschenden Sieg gegen Borussia Dortmund am vergangenen Samstag mit Rückenwind nach Stuttgart, und der VfB brennt nach der 0:4-Klatsche bei RB Leipzig auf Wiedergutmachung.

Wer also hat am Ende die Nase vorne, das Team von Pellegrino Matarazzo oder jenes von Trainerkollege Christian Streich? Wir ziehen schon vorher den Vergleich – mit einigen spannenden Fakten. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!

