1 Steht vor einem Höhepunkt in der Karriere: Freiburgs Innenverteidiger Nico Schlotterbeck Foto: Jan Huebner/d

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Es läuft rund für Nico Schlotterbeck: Zuletzt schaltete er Erling Haaland aus, jetzt darf der Innenverteidiger des SC Freiburg in der Heimat in Stuttgart ran – wo nach dem Spiel der nächste Höhepunkt steigt.

Stuttgart - Wenn es läuft, dann läuft es. Die erstmalige Nominierung in die Nationalelf ist für Nico Schlotterbeck ja erfreulich genug – dass sich das Team des neuen Bundestrainers Hansi Flick obendrein von diesem Sonntag an im Stuttgarter Waldhotel versammelt und rund um die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele aller Voraussicht nach im Gazi-Stadion auf der Waldau trainiert, das macht die Sache für den gebürtigen Waiblinger dabei noch spezieller. Denn der Innenverteidiger des SC Freiburg kickte in der Jugend von 2007 bis 2014 bei den Stuttgarter Kickers, weshalb die erste Länderspielreise für ihn, wenn mal so will, nun zum täglichen Heimspiel in Degerloch wird.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen