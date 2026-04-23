VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Beide Fanlager mit Shows – Freiburg mit Choreo, Stuttgart zündet Pyrotechnik

Beim DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg gab es auf den Rängen einiges zu notieren. Beide Lager hatten etwas vorbereitet.

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokal hatte noch nicht begonnen, da konnte man auf den Tribünen bereits Bewegung notieren. Beim von Freiburg besetzten Auswärtsblock wurde weithin sichtbar eine Choreografie vorbereitet. Auf Stuttgarter Seite hatte die Cannstatter Kurve das berühmte „Finale!“-Banner mitgebracht, präsentierte es bereits rund eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Die VfB- Ultras holten das berühmte „Finale!“-Banner raus. Foto: Baumann/Hansi Britsch Dazu gab es auf beiden Seiten durch Fahnen verhüllte Bereiche – meist ein untrügliches Zeichen dafür, dass es im Verlauf zum Einsatz von Pyrotechnik kommen wird. Und so kam es dann auch. Die Cannstatter Kurve legte eine so in Stuttgart zuvor wohl noch nie gesehene Pyroshow hin. Dutzende Fackeln, auch im Oberrang, erleuchteten und vernebelten im Anschluss das Stadionrund. Die Partie wurde deswegen etwas später angepfiffen.

Fahnenmeer statt Pyro-Show: die Freiburger Choreo. Foto: pma

Die Freiburger zeigten eine ganz in Rot und Weiß gehaltene Fähnchen-Choreografie, die den Auswärtsblock in zwei Hälften teilte. Darüber prangte ein riesiges Banner. „Unser Team – unser Traum“ war darauf zu lesen. Dann wurden ein an Fahnenstangen montiertes Motiv hereingetragen und durch den Block gereicht, das die komplette Freiburger Startelf zeigte.