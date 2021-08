16 Elson vom VfB Stuttgart schnürte gegen den SC Freiburg einen Doppelpack. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Am Samstag gastiert der SC Freiburg beim VfB Stuttgart. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf ein denkwürdiges Landesduell vor zwölf Jahren.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart und der SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) in Bad Cannstatt aufeinandertreffen, lebt das traditionsreiche Landesduell wieder auf. Für die Roten bietet sich zudem die Chance auf Wiedergutmachung, hat das Team von Pellegrino Matarazzo in der vergangenen Saison doch beide Partien gegen die Streich-Mannschaft verloren.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Natürlich lohnt bei dieser Bundesliga-Begegnung auch ein dezidierter Blick zurück auf vergangene Duelle zwischen Schwaben und Breisgauern. Und so schauen wir in unserer Reihe „Legendenspiele“ auf eine Partie im August 2009, als der eingewechselte Brasilianer Elson zum Matchwinner avancierte.

Das Heimspiel des VfB Stuttgart an diesem Sommernachmittag zeichnen wir in unserer Bildergalerie nach. Klicken Sie sich durch!