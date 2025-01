Dank einer starken zweiten Hälfte hat der VfB Stuttgart mit 2:1 (0:1) gegen RB Leipzig gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich war nicht unzufrieden mit unserer ersten Hälfte, wir waren griffig. Was wir uns vorwerfen lassen müssen, ist die Art, wie wir das erste Tor kassieren nach einer Umschaltsituation. Das war ein wichtiger Faktor in der Vorbereitung des Spiels. Insgesamt haben die klaren Chancen etwas gefehlt, wir waren im letzten Drittel nicht präzise genug. Nach dem 1:1 hatte ich dann das Gefühl, dass der Knoten geplatzt ist. Dann haben wir Power entwickelt in unserem Stadion. Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir sind stolz, so eine starke Mannschaft am Ende geschlagen zu haben und wollen den Schwung mitnehmen.“

RB-Trainer Marco Rose: „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt. Nach der Pause hat sich Stuttgart die Führung erarbeitet und verdient. Am Ende ist es eine Niederlage, die wir akzeptieren müssen. Nach der ersten Roten Karte war es schwierig, nach der zweiten fast unmöglich zurückzukommen. Aber es wäre heute hier viel mehr drin gewesen. Es gibt einige Themen, die wir aufarbeiten müssen, damit wir solche Spiele auch gewinnen. Ich habe heute ein sehr gutes Bundesliga-Spiel von zwei guten Mannschaften gesehen.“

VfB-Profi Nick Woltemade: „Überragend. Das waren wichtige drei Punkte und ein insgesamt verdienter Sieg im Kampf um die internationalen Plätze. Jetzt können wir mit breiter Brust in das Spiel gegen Freiburg gehen.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Wir haben uns im Spielverlauf gesteigert. Die erste Hälfte war solide, die zweite viel besser. Ich muss insbesondere die Abwehr loben in der ersten Hälfte, in der wir zu wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel hatten. Das war nach der Pause wesentlich besser. Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, um möglicherweise wieder international zu spielen. Das macht uns noch lange nicht zu einer Spitzenmannschaft, aber momentan zu einem Teil des vorderen Drittels. Wir haben gezeigt, welche Ambitionen wir haben.“