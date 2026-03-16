VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Warum Schiedsrichter Deniz Aytekin im Mittelpunkt stand

Schiedsrichter Deniz Aytekin war rund um die Partie des VfB gegen RB Leipzig ein großes Thema – allerdings nicht aufgrund seiner Leistung.
Die Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig (1:0) war für den Schiedsrichter in vielerlei Hinsicht eine sehr besondere. So leitete Referee Deniz Aytekin (47) am Sonntagabend sein 250. Bundesliga-Spiel. Und bei seinem großen Jubiläum war er in der Cannstatter Arena im Zuge des sogenannten Innovationsspieltags der Bundesliga mit der „Ref-Cam“, also der Schiedsrichterkamera, ausgestattet.