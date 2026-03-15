VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß und der VfB wollen gegen RB Leipzig im Rennen um die Champions-League-Plätze punkten. Mit welcher Startelf? In der Bildergalerie sehen Sie die voraussichtliche Anfangsformation. Foto: Baumann/Hansi Britsch 12 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Trainer des VfB möchte nach der Porto-Niederlage wichtige Punkte im Rennen um die Champions League holen – und dürfte erneut rotieren. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.







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Der Blick auf die Tabelle sagt alles: Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr) in der Bundesliga RB Leipzig empfängt, werden wichtige Weichen im Rennen um die Champions League gestellt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß liegt derzeit auf Rang vier – dem letzten, der sicher zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Punktgleich und mit einer um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz folgt dahinter RB.