Stuttgart - Er stand beim 0:2 gegen RB Leipzig überraschend und erstmals in der Startelf: Der junge Franzose Alexis Tibidi. Und nach allem, was man von ihm in den 75 Minuten seines Wirkens gesehen hat, muss man feststellen: Der 18-Jährige vom VfB Stuttgart hat seine Sache gut gemacht. So sah es auch Trainer Pellegrino Matarazzo, der mit der Leistung des Youngsters zufrieden war.

Wir haben dazu mal einen genauen Blick auf die Spieldaten von Tibidi geworfen. Der ordentliche Eindruck von der Tribüne spiegelt sich auch in den Werten wieder. Der Mann mit der Nummer 50 hatte keinen direkten Offensivaktionen vor dem Tor (null Torschüsse, null Torschussvorlagen). Dafür spulte er im offensiven Mittelfeld ein ordentliches Pensum ab, vor allem läuferisch: Die 9,1 Kilometer bis zu seiner Auswechslung nach 75 Minuten waren der Topwert. Darunter waren 54 sogenannter Tempoläufe – seine Kollegen kamen im Schnitt auf 34,8 Tempoläufe, bei denen ein gewisser Wert der Sprintgeschwindigkeit erreicht oder überschritten wird.

Bei den meisten anderen Werten bewegte sich Tibidi im Schnitt. So bei der Passquote (81 Prozent), der Anzahl geführter Zweikämpfe (16), der Prozentzahl gewonnener Zweikämpfe (43,8), der Zahl der Sprints (14) sowie bei seiner Maximalgeschwindigkeit (29,8 km/h).

Ein weitgehend durchschnittlicher, solider Auftritt also. Gemessen am ordentlichen Gesamtauftritt des VfB an diesem Nachmittag entsprechend ein gelungenes Debüt Tibidis.

