VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Nartey – der Allrounder sammelt Bonuspunkte für einen neuen Vertrag

Der Däne überzeugt auf mehreren Positionen. Auch für das Heimspiel an diesem Sonntag ist der Däne eine Option – und spielt dabei um ein neues Arbeitspapier.
Es ist noch gar nicht so lange her, da stellte sich bei Nikolas Nartey vor allem eine Frage: Wird er wieder Fußball spielen können? Ein Knorpelschaden im Knie machte dem Dänen dermaßen lange zu schaffen, dass bereits an seiner weiteren Profikarriere gezweifelt wurde. Doch der Mittelfeldspieler hat sich beim VfB Stuttgart zurückgekämpft. Eindrucksvoll. Nun wird eher vor dem jeweiligen Anpfiff darüber gerätselt, auf welcher Position er von Trainer Sebastian Hoeneß diesmal eingesetzt wird.