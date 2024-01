VfB Stuttgart gegen RB Leipzig: Ein Sieg mit Ausrufezeichen

9 Jamie Leweling hat allen Grund zur Freude. Der Stürmer erzielt sein erstes Pflichtspieltor für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Die VfB-Mannschaft überzeugt auf beeindruckende Weise, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina. Weil sie sich vor dem Anpfiff in einer doppelt schwierigen Lage befand.









Link kopiert



Der VfB Stuttgart ist wieder in der Erfolgsspur – nach zwei Niederlagen in diesem Jahr. Das erscheint die nüchterne Bilanz nach dem 5:2 gegen RB Leipzig. Aber dieser Sieg gegen den Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga ist mehr. Der Auftritt der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gleicht einem Statement. Denn die ersten drei Punkte in 2024 sind nicht nur verdient, sie waren überzeugend herausgespielt. Der VfB dominierte – Ball und Gegner.