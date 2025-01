VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain: Einzelspiel und Konferenz – wo die VfB-Partie am Mittwoch zu sehen ist

1 Sami Khedira ist am Mittwoch als Experte im Einsatz. Foto: imago/DeFodi Images//Marco Steinbrenner

Das Stadion wird restlos ausverkauft sein, wenn der VfB Stuttgart an diesem Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League auf Paris Saint-Germain trifft. Wer keine Karte hat, kann das entscheidende Spiel um den Einzug in die Play-offs aber am Bildschirm verfolgen. Zwar gibt es keine Live-Bilder im Free-TV zu sehen, allerdings wie gewohnt beim kostenpflichtigen Streamingsender Dazn.