VfB Stuttgart gegen Mainz 05: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

Der VfB Stuttgart stellt sich auf eine Menge Gegenwehr ein, wenn es an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) im ersten Heimspiel der Saison gegen den FSV Mainz 05 geht. „Sie werden unangenehm zu bespielen sein und haben einfach gute Fußballer in ihren Reihen“, sagt Trainer Sebastian Hoeneß – und lobt die Arbeit seines Kollegen Bo Henriksen bei den Rheinhessen: Der Däne habe der Mannschaft „einen richtigen Push“ gegeben und für den Umschwung gesorgt. Um einen Heimsieg und damit die ersten Bundesliga-Punkte dieser Saison einzufahren, fordert Hoeneß eine hohe Präsenz von seinem Team: „Wir müssen sehr aktiv und intensiv auftreten, um dagegenzuhalten.“

Personell gibt es keine großen Veränderungen. In der Defensive fallen weiterhin mehrere Spieler aus, Youngster Anrie Chase wird wie im DFB-Pokal unter der Woche in der Innenverteidigung auflaufen. „Er hat es gut gemacht zuletzt“, sagt Hoeneß, der in der Offensive hingegen die Qual der Wahl hat. In Person von Neuzugang El Bilal Touré könnte sogar noch ein weiterer Angreifer in den Kader rücken – sofern die Formalitäten mit Blick auf sein Visum rechtzeitig abgeschlossen sind.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die voraussichtliche Stuttgarter Aufstellung für das Duell mit den Mainzern in der MHP-Arena, die komplett ausverkauft sein wird. Viel Spaß beim Durchklicken.