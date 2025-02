VfB Stuttgart gegen Liverpool FC: Diese Spieler waren für beide Vereine aktiv

9 Seine Zeit in Liverpool war so kurz, dass davon noch nicht einmal Bilder exisitieren: Sean Dundee, hier mit Felix Magath, war in der Saison 1998/1999 ein Red, machte lediglich drei Spiele (kein Tor). Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Der VfB Stuttgart trifft auf den Liverpool FC in der Uefa Youth League. Wir haben in die Datenbanken geschaut und neun Spieler gefunden, die für beide Clubs aktiv sind oder waren.









Link kopiert



Denkt man an Spieler, die sowohl in Stuttgart als auch in Liverpool aktiv waren, so fallen einem sicher ein, zwei Namen ganz schnell ein. Andere dagegen hatte man wohl nicht oder kaum mehr auf der Liste. Und dann ist da ja noch Jürgen Klopp, gebürtig in Stuttgart, als Trainer in Liverpool zur Legende geworden, in Stuttgart nie aktiv gewesen.