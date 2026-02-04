VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel: Sechs Spiele, vier Platzverweise – die kniffligen Duelle mit Holstein Kiel

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel hatten es in sich – und der VfB hatte Mühe, die Spiele mit elf Mann zu beenden.
Das DFB-Pokal-Duell am Mittwochabend (20:45 Uhr/Liveticker) zwischen dem VfB Stuttgart und Holstein Kiel ist das siebte Aufeinandertreffen der beiden Teams. In der ersten und zweiten Bundesliga sowie im DFB-Pokal spielten die Mannschaften bislang jeweils zweimal gegeneinander. Aus VfB-Sicht fällt die Bilanz mit drei Niederlagen, einem Unentschieden und zwei Siegen negativ aus.