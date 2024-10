VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel: Der VfB garantiert Spektakel und Spannung

9 Nach dem knappen Sieg gegen Kiel lassen sich die Spieler vor der Cannstatter Kurve feiern. In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf die Partie zurück. Foto: /Baumann

Beim 2:1 gegen Holstein Kiel begeistert der VfB Stuttgart seine Fans zunächst mit zwei tollen Toren. Ehe Jeff Chabot aus der Rolle fällt und die Partie noch einmal spannend macht. Wie es am Ende doch zu drei wichtigen Punkten reichte.









Link kopiert



Nachspielzeiten des VfB Stuttgart haben es in sich. Ein wiederkehrendes Muster in dieser Saison, das beim 3:3 gegen den FSV Mainz einen frustrierenden Anfang nahm und zuletzt gleich dreimal in ein Happy End mündete. Gegen Wolfsburg, Hoffenheim und zuletzt bei Juventus Turin gelang dem VfB auf den letzten Drücker noch der Lucky Punch.