9 VfB-Spieler Wataru Endo zieht sich eine Kopfverletzung im Spiel gegen Hertha BSC zu und muss vom Platz getragen werden. Foto: dpa/Tom Weller

Schockmoment beim Sieg des VfB Stuttgart: Nach einem Zusammenprall bei der Partie gegen Hertha BSC wird Wataru Endo minutenlang auf dem Platz behandelt.















Ein Zweikampf mit schweren Folgen hat das Duell des VfB Stuttgart gegen Hertha BSC überschattet. In der 77. Minute ist Wataru Endo nach einem Kopfballduell auf dem Platz liegen geblieben und musste lange behandelt werden.

Doch die Schwaben berappelten sich nach dem Schock und sicherten in der letzten Minute den Sieg. In der achten Minute der Nachspielzeit traf Konstantinos Mavropanos zum 2:1-Endstand. Damit gelang dem VfB Stuttgart im Kellerduell der Fußball-Bundesliga der erhoffte Befreiungsschlag.

Blitzstart sorgt für schnelle Führung

Der VfB hatte einen Blitzstart hingelegt: Serhou Guirassy gelang in der dritten Minute die Führung. Dodi Lukebakio glich mit seinem siebten Saisontreffer aus (19.). Konstantinos Mavropanos (90.+8) erzielte den umjubelten Siegtreffer.

Stuttgarts Interimstrainer Michael Wimmer gelang damit der dritte Bundesligasieg im fünften Spiel. Er sammelte damit vor der Partie in Leverkusen weitere Argumente für eine Weiterbeschäftigung. Wie es in der Trainerfrage beim VfB weitergeht, entscheidet sich in der Winterpause.