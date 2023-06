Im Hinspiel der Relegation der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart das Team vom Hamburger SV empfangen – und sich mit dem 3:0 (Liveticker zum Nachlesen) eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Montag (20.45 Uhr) in Hamburg geschaffen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Das Tor in der ersten Minute hat uns geholfen, die Ketten zu lösen. Wir haben auf das vierte Tor gespielt, aber der HSV war weiter gefährlich. Das vierte hätte uns geholfen, aber wir mussten auch schauen, dass wir keines bekommen. Wir waren am Ende einen Tick zu hektisch. Im Fußball ist alles möglich. Wir haben Halbzeitpause – und in der Halbzeitpause ist noch nie ein Spiel entschieden worden. Wir müssen noch mal richtig gut spielen.“

HSV-Trainer Tim Walter: „Wir kommen denkbar ungünstig ins Spiel und geraten schnell in Rückstand. Nach dem gehaltenen Elfmeter haben wir dann die Kontrolle, ohne zu Chancen zu kommen. Nach der Pause haben wir uns viel vorgenommen, und bekommen wieder einen Nackenschlag. Irgendwann wird es dann schwer. Das war einfach ein gebrauchter Tag. Wir haben es heute nicht gut gemacht, wir haben es nicht gut gemacht. Aber sie kommen ja auch noch in den Volkspark. Ich vertraue meiner Mannschaft zu hundert Prozent. Wenn wir ein schnelles Tor machen und gut reinkommen . . . Uns wirft nix um, wir werden nie aufgeben.“

VfB-Spieler Waldemar Anton: „Wir haben über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten viele Chancen. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen können. Der erste Schritt ist gemacht, jetzt müssen wir noch einen gehen. Wir werden es nicht schleifen lassen, brauchen die selbe Gier wie heute. Sebastian Hoeneß hat in der Pause die richtigen Impulse gesendet.“

VfB-Spieler Josha Vagnoman:„Wir haben die erste Halbzeit gewonnen. Müssen es am Montag so machen wie heute – dann wird es auch was.“

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau: „0:3 ist nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt hatten. Nichtsdestotrotz gibt es ein Rückspiel. Das wird ein hartes Stück Arbeit. In der Anfangsphase hatten wir keinen Zugriff, haben uns dann aber reingearbeitet und Stuttgart in der ersten Hälfte laufen lassen. In der zweiten Halbzeit war das nicht mehr der Fall.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es ist noch nicht mehr, als dass wir die erste Halbzeit gewonnen haben. Aber es war heute sehr überzeugend, eine reife Leistung. Sehr konzentriert und fokussiert. Wir waren sofort da, hatten viele Balleroberungen und viele Torchancen. Mit dem 3:0 sind wir sehr zufrieden, aber wir haben noch nichts erreicht. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und müssen scharf bleiben.“

